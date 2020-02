Social – Lautaro Martinez, Ludogorets e Juventus nel mirino: “Sempre positivo”

Dopo la pausa forzata causata dal rinvio della partita contro la Sampdoria per via del Coronavirus, per i nerazzurri sono alle porte due impegni importanti per il futuro della propria stagione. Se da un lato la vittoria per 2 a 0 in Bulgaria con il Ludogorets, sembrerebbe rendere più agevole la sfida di ritorno di giovedì, e quindi il passaggio del turno in Europa League, dall’altro, quella di domenica contro la Juventus sarà un crocevia fondamentale.

Una sfida, quella dell’Allianz Stadium, nella quale si spera possa essere grande protagonista Lautaro Martinez. Il Toro, tornato in campo in Serie A con la Lazio dopo le due giornate di squalifica, dovrà essere l’arma in più dell’Inter in tandem con Lukaku. Proprio l’attaccante argentino, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, si è mostrato molto carico in vista del Derby d’Italia e della sfida di Europa League di giovedì sera. “Sempre positivo” questa la didascalia a corredo di una foto che ritrae Lautaro in posa durante l’allenamento.