Social – Lavezzi, attacco shock a Icardi: “Non sono come lui, non sono gli altri a decidere per me. E i miei amici…”

Pensare che il Pocho Ezequiel Lavezzi e Mauro Icardi sarebbero potuti essere compagni di reparto all’Inter, visto che l’ex attaccante da pochi mesi fuori dal mondo del calcio è stato più volte accostato e vicino a vestire la maglia nerazzurra. Stando al clamoroso attacco lanciato dall’ex Napoli e Paris Saint Germain su Instagram nei confronti di Maurito, senza dubbio le tensioni tra i due non sarebbero mancate all’interno dello stesso spogliatoio.

Su Instagram, infatti, sotto una foto postata da Lavezzi in tenuta decisamente estiva in riva al mare, è spuntato lo strano commento “Icardiando”, probabilmente un termine coniato dagli argentini per definire nell’immaginario comune una somiglianza negli atteggiamenti all’ex capitano dell’Inter. Parecchio stizzito, però, il Pocho ha risposto con toni vibranti al paragone: “No amico, ma lascia che la gente parli. Né gli amici, né la mia vita la decidono gli altri per me. Dei miei amici continuo ad essere amico”.