Social – Lazaro si diverte a Mykonos: “Va tutto bene quando sei con i migliori”

Valentino Lazaro si sta godendo le vacanze e ha pubblicato su Instagram un post in cui lo si vede ballare e cantare in compagnia di amici. A Mykonos l’austriaco sta ricaricando le pile in attesa della nuova stagione, ma ancora non sa quale maglia indosserà.

Difficilmente l’Inter punterà ancora su di lui, mentre il Newcastle spinge forte per un altro anno di prestito: Marotta e Conte sono favorevoli a questa idea per farlo crescere ancora e poi rivalutarlo prossimamente.

Intanto su Instagram Lazaro scrive queste poche parole per commentare la sua vacanza: “Va tutto bene quando sei con i migliori”.