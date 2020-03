Social – L’Europa League omaggia il “gollonzo” di Lukaku e l’Inter risponde con ironia

Quasi un gioco di prestigio quello che ha permesso a Romelu Lukaku di esultare contro il Ludogorets. In un San Siro deserto, il centravanti nerazzurro si è esibito in una rete viziata da un rimpallo fortunoso sulla testa del belga che ha permesso al pallone di spegnersi alle spalle del numero uno avversario. Un gol che ha fatto il giro del web e che la stessa Inter ha scelto di ricordare con simpatia. Nel repostare il video pubblicato dal profilo dell’Europa League che raccontava dei 2 gol in 2 partite per Romelu Lukaku, l’Inter ha scelto di rispondere strappando un sorriso.

“Gli haters diranno che è stato un colpo di fortuna” con tanto di emoji a mostrare la linguaccia seguita dall’hashtag #FORZAINTER. Questo il messaggio lasciato su Twitter dai nerazzurri che in poco tempo ha catturato moltissime interazioni.



