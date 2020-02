Social – L’Europa League pubblica un sondaggio: Manchester United o Inter?

Sulla carta sono sicuramente tra le squadre più forti in corsa per la finale di Danzica ed alzare l’Europa League 2019-2020: Inter e Manchester United stasera alle 21 saranno impegnate in casa rispettivamente contro Ludogorets (0-2 all’andata) e Club Brugge (1-1 nei primi 90′).

Pochi minuti fa l’account Instagram ufficiale della competizione ha fatto partire un sondaggio: United o Inter? Al momento i risultati vedono il club nerazzurro in vantaggio con il 54% dei voti contro il 46% dei Red Devils. Una finale tra queste due formazioni sarebbe davvero affascinante visti anche i recenti affari di mercato.

