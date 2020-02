Social – L’ex nerazzurro Politano torna a San Siro: “Grazie a tutti per l’accoglienza!”

In campo nel secondo tempo per congelare il vantaggio degli azzurri, Matteo Politano ha festeggiato con un successo il ritorno a San Siro, per la prima volta da avversario. Ceduto dall’Inter a gennaio ed acquistato dai partenopei per rinforzare la rosa di Gattuso, l’esterno ha commentato su Instagram la prestazione dei suoi in attesa della gara di ritorno, in programma al San Paolo.

“Soffrendo abbiamo vinto in trasferta, ma sappiamo che dovremo sudare anche al ritorno per guadagnarci la finale! Grazie allo splendido pubblico di San Siro per l’accoglienza!”. Queste le parole scelte da Matteo Politano su Instagram per accompagnare gli scatti del suo ritorno a San Siro. In campo per la prima volta da avversario dell’Inter, l’ex calciatore nerazzurro è pronto ad una nuova vita calcistica tra le fila dei partenopei.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato da Politano su Instagram.