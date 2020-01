Social – L’Inter celebra i gol di Maicon, Nainggolan lo esalta: “Che giocatore!”

Nonostante l’addio in prestito al Cagliari della scorsa estate, Radja Nainggolan ha sempre ribadito di essere rimasto comunque in ottimi rapporti con l’Inter e con i suoi tifosi. Sebbene non faccia più parte della squadra, infatti, il centrocampista belga non perde comunque occasione per commentare foto o video degli ex compagni, o dello stesso club nerazzurro come avvenuto praticamente pochi minuti fa.

Sotto un video postato su Instagram con il quale l’Inter ha ricordato le reti siglate in maglia nerazzurra da Maicon, Nainggolan ha commentato con un secco: “Che giocatore”. I due sono anche stati compagni di squadra ai tempi della Roma ed hanno stretto evidentemente un ottimo rapporto.