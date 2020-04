Social – L’Inter chiama Eto’o risponde: quanti cuori su Twitter per i nerazzurri

Il suo gol ha permesso all’Inter di José Mourinho di raggiungere la finale di Coppa Italia di Roma nel 2010: Samuel Eto’o è il protagonista di oggi del video On this day da parte dei nerazzurri. Sui profili social del club infatti è stato pubblicato il suo sinistro che ha regalato la vittoria all’Inter e l’ex numero 9 non si è fatto attendere.

