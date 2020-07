Social – L’Inter festeggia Antonio Conte: oggi compie 51 anni il tecnico nerazzurro

Oggi, 31 luglio, è una data importante in casa Inter. Il mister Antonio Conte compie 51 anni e per i nerazzurri il regalo migliore sarebbe quello di una vittoria sabato contro l’Atalanta. Il tecnico leccese è alla prima stagione a Milano e il secondo posto in classifica sarebbe un bel salto di qualità rispetto alle stagioni precedenti.

L’Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, ha omaggiato il suo tecnico, augurando un buon compleanno da tutto l’ambiente interista. In vista della prossima stagione la Beneamata cercherà di creare i presupposti per l’obiettivo Scudetto e vorrà farlo con al timone il suo comandante.

