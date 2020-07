Social – L’Inter rende omaggio ad Ashley Young: nelle ultime 10 gare ha siglato 3 gol e 2 assist

E’ stato uno dei protagonisti del mercato di gennaio e successivamente lo è diventato anche in campo. Ashley Young è uno tra i calciatori più in forma dell’Inter dalla ripresa dopo il lockdown. Arrivato in prestito dal Manchester United, voluto fortemente da Antonio Conte, è diventato il titolare indiscusso della fascia sinistra ed è già entrato nel cuore dei tifosi. In vista della prossima stagione sembra quasi certo il suo prolungamento in nerazzurro, considerato una pedina fondamentale nel 3-5-2 del tecnico leccese.

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’Inter rende omaggio alle sue ultime prestazioni. Il club di Suning, attraverso il social, ha postato una foto del calciatore inglese, sottolineando il suo recente stato di forma. Nelle sue ultime dieci gare in Serie A, infatti, l’esterno classe ’85 è stato protagonista di ben tre gol e due assist. L’ultima rete è arrivata proprio nel match contro il Torino, che ha siglato il momentaneo pareggio prima della vittoria nerazzurra.

