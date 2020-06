Social – L’Inter torna in campo, Candreva: “Non vediamo l’ora, speriamo di regalare spensieratezza ai tifosi”

L’ultima volta è stata la sfida di Torino dell’Allianz Stadium contro la Juventus: era l’8 marzo scorso e sono passati tre mesi. L’Inter sabato sera tornerà in campo al San Paolo di Napoli contro la squadra di Gennaro Gattuso per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, mentre il weekend dopo a San Siro sfiderà la Sampdoria per il recupero della 25^ giornata di Serie A.

Dopo molte polemiche ed incertezza dunque il calcio italiano torna in campo e sul suo account Instagram Antonio Candreva scrive ai tifosi nerazzurri: “Ci siamo quasi…e non vediamo l’ora. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese”.