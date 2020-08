Social – Lukaku: “Darei tutto me stesso ogni giorno per tifosi e compagni: siamo sulla strada giusta”

Romelu Lukaku, conclusa la sua prima stagione in Serie A con la maglia dell’Inter, ha espresso il suo pensiero in merito alla sua avventura in nerazzurro tramite un post sul proprio profilo Instagram. Ecco, dunque, le parole di Lukaku: “La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta. Grazie ai tifosi per aver sostenuto la squadra durante tutta la stagione“.

Poi, conclude: “A tutti i miei compagni, ragazzi siete stati straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno. Sempre forza Inter“.