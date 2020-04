Social – Lukaku chiama Fabregas: “Hai mai pensato di venire in Serie A?”

In tempi di Coronavirus spopolano le interazioni e le dirette social dei calciatori. Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, attraverso il suo profilo Twitter, ha lanciato l’Ask, cioè la possibilità di fargli delle domande. E Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro, ha subito accettato la proposta dell’ex Chelsea con un quesito piuttosto chiaro: “Hai pensato di venire in Serie A? Voglio dire, hai già fatto EPL e La Liga.“

Semplice invito o indizio di mercato? Chissà. Fabregas in passato è stato più volte accostato all’Inter prima di essere vicinissimo al Milan. Il suo passaggio in Italia, però, alla fine non si è mai concretizzato. Intanto lo spagnolo, ai microfoni di Cadena Cope, ha chiuso definitivamente i sogni di Moratti e dei tifosi nerazzurri: “Ho parlato con Messi e la sua idea è sempre stata di chiudere la carriera al Barcellona. Molte cose sono successe al club ma sono pienamente convinto che la sua carriera terminerà al Barça”.

