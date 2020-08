Social – Lukaku è un tornado, su Instagram Ivan Perisic lo esalta!

Il nome di Ivan Perisic è tornato a circolare in orbita Inter nelle ultime ore. Il croato infatti sembra aver convinto Antonio Conte e potrebbe tornare a Milano nel caso in cui il Bayern Monaco non lo riscattasse. Intanto l’ex nerazzurro con il suo club giocherà la semifinale di Champions League contro il Lione.

Stasera però Perisic è stato protagonista sui social, esaltando Romelu Lukaku su Instagram durante Inter-Shakhtar Donetsk, terminata 5-0 per i suoi ex compagni che giocheranno la finale di Europa League. “Mon gars”, il commento di Perisic. Indizio di mercato?

