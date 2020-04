Social – Lukaku bacchetta Esposito: “Dovevi vincere il derby”. Pronta la risposta: “Dovevi fare gol”

E’ stato uno scontro alla pari quello andato in scena questa mattina tra Sebastiano Esposito e Refael Leao nel match giocato a PES 2020. I due giovani attaccanti di Inter e Milan non potevano che sfidarsi in un classico derby della Madonnina, finito al triplice fischio per 2-2 con le reti di Lautaro e Lukaku per i nerazzurri, mentre lo stesso Leao e Zlatan Ibrahomivic sono andati a segno per i rossoneri.

Al termine dell’incontro, dopo il rammarico per essersi fatto raggiungere nell’ultimo quarto d’ora, Sebastiano Esposito è stato ‘bacchettato’ affettuosamente da Romelu Lukaku che nel rivivere il match postato sul profilo Instagram dell’Inter ha commentato: “Ma Esposito, questa partita la dovevi vincere”. E il giovane attaccante classe 2002 non si è fatto attendere a sua volta nella risposta: “Hai ragione Big, tu dovevi fare gol”.