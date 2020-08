Social – Lukaku-Inter, un anno insieme: i migliori momenti del belga dall’8 agosto 2019

L’8 agosto 2019 iniziava una nuova era per il reparto offensivo dell’Inter. Con Mauro Icardi ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, serviva una punta di spessore, che sapesse esaltare alla perfezione Lautaro Martinez, collezionando decine di reti: così, dal Manchester United, l’acquisto di Romelu Lukaku, autore di una stagione da vero e proprio fuoriclasse.

L’attaccante belga, in tutte le competizioni, ha avuto un rendimento straordinario: 30 gol (miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo), 5 assist ed un secondo posto in campionato, oltre al pass per i quarti di finale di Europa League. La speranza, per il popolo interista, è quella di ritrovarci tra un anno esatto a festeggiare il medesimo avvenimento: Lukaku è il presente ed il futuro dell’Inter, che sul proprio profilo Twitter ha raccolto i momenti migliori in nerazzurro del gigante belga.

