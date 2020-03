Social – Lukaku live su Instagram: “Ora è dura stare in quarantena”. Il messaggio dei tifosi: “Portaci De Bruyne”

In diretta su Instagram in compagnia del suo compagno di Nazionale Kevin De Bruyne, protagonista con il Manchester City, Romelu Lukaku ha parlato dell’esperienza che sta vivendo in quarantena e del corso da allenatore che ha scelto di seguire insieme ai suoi compagni della Nazionale. Le dichiarazioni, riportate da hln.be, descrivono l’umore del centravanti nerazzurro, tornato tra le braccia del suo piccolo Romeo dopo la prima parte di isolamento vissuta in Italia, a Milano.

“Stare in quarantena è stato bello per i primi tre o quattro giorni – confida Lukaku – ma ora è dura. Qui in Belgio non esco, è tutto chiuso. Non ho nemmeno la macchina: esco a camminare fino alla fine della strada e torno indietro”. La discussione con De Bruyne tocca poi l’argomento relativo agli allenamenti. “Odio la cyclette, uso il tapis roulant. Nuoto tutti i giorni e faccio qualche passeggiata con i miei due piccoli” racconta il centrocampista del Manchester City. “Lo stesso per me” risponde Lukaku, parlando anche del corso da allenatore che sta seguendo. “Sto usando PowerPoint per la prima volta in otto anni. La preparazione degli allenamenti richiede tanto lavoro”. La risposta di De Bruyme coinvolge un loro compagno di Nazionale: “Hai visto il lavoro di Vermaelen? Impressionante”.

Una diretta su Instagram annunciata da un post pubblicato nel pomeriggio di oggi dal centravanti nerazzurro che, in pochi minuti, ha attirato i commenti di tantissimi tifosi interisti che hanno scelto di lanciare un unico messaggio: “Lukaku, porta De Bruyne a Milano!”. Questo, nel dettaglio, il post su Instagram del belga.