Social – Lukaku rompe il silenzio: “Deluso per la finale, ma una cosa è certa: quest’esperienza ci renderà più forti! La strada è quella giusta”

E’ uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Inter. Romelu Luakaku è alla prima stagione in nerazzurro e di certo è già nel cuore di tutti i tifosi. Sono i numeri a parlare per lui: al primo anno ha siglato ben 34 gol, eguagliando il Fenomeno Ronaldo. Attraverso i social poche ore fa è partito l’hashtag #WeLoveYouRom, iniziato dai tifosi e apprezzato anche dall’Inter.

Sul suo profilo Instagram il gigante belga ci ha tenuto a ringraziare tutto il popolo nerazzurro. “E’ un onore rappresentare questo club. La sconfitta in finale ci renderà migliori come squadra”. Parole d’amore quelle di Lukaku, che non vede l’ora di iniziare la prossima stagione e vuole farlo come meglio sa fare: a suon di gol.

Queste le sue parole: “Innanzitutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Quest’anno come squadra siamo cresciuti molto insieme ed è un onore rappresentare un club che amo da quando sono bambino. Sì, quello che è successo nella finale mi ha deluso, ma mi batterò. Non ho mai percorso strade semplici nella vita come molti di voi sanno e questa esperienza mi renderà più forte. Una cosa è certa: l’Inter non è morta e questa esperienza ci renderà migliori come squadra!Siamo uniti e stiamo andando nella giusta direzione. Ai tifosi voglio dire grazie per essere così solidali in ogni partita in casa o in trasferta, vi voglio bene ragazzi. Apprezzo i messaggi che ho ricevuto. Torneremo, sempre forza inter”.