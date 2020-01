Social – Lukaku si gode il suo letto extra large. E Ranocchia: “E’ per 15 persone?”

Un letto gigante per un gigante nerazzurro. Su Instagram Romelu Lukaku si gode il suo nuovo acquisto: un letto di dimensioni extra large tutto per sé. “New apartament, new bed” ha scritto l’attaccante belga sul proprio profilo Didascalia che accompagna due istantanee del suo nuovo regalo tutto comfort. Immancabili i commenti dei compagni, con Ranocchia scatenato. “E’ per 15 persone?” ha scritto scherzosamente il difensore interista che ha raccolto già centinaia di consensi. Grande in tutto e per tutto Romelu Lukaku: gigante in campo e a casa.

Questo il post pubblicato dal centravanti belga.