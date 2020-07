Social – Lukaku, sono 13 gol in trasferta. E arrivano i complimenti dell’Inter

Con il gol segnato ieri su calcio di rigore Romelu Lukaku si è portato a quota 21 gol in serie A. Di questi, ben 13 sono arrivati in trasferta, e non è un dato qualsiasi. Infatti, quella di Lukaku, è la prima volta nel campionato italiano che un giocatore debuttante riesca a segnare 13 gol in trasferta in un’unica stagione. Il belga in questa stagione è stato fondamentale. Fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte la scorsa estate, il numero 9 nerazzurro ha collezionato numeri importanti nella sua prima stagione all’Inter.

E proprio dal canale social dell’Inter arrivano i complimenti per l’attaccante: “CONGRATULAZIONI BIG ROM. Romelu Lukaku è diventato il primo giocatore a segnare 13 gol in trasferta nella sua stagione di debutto in serie A”.