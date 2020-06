Social – Lukaku suona la carica: “Domenica sarà una partita diversa! Grazie ai tifosi del supporto”

L’Inter è reduce dal pareggio ottenuto contro il Sassuolo. Su questa gara le reazioni dei critici non sono di certo positive, viste le tante occasioni sprecate dai nerazzurri e soprattutto i punti persi dalla vetta. La Beneamata non può fare passi falsi, come aveva annunciato Antonio Conte alla vigilia e il punto di San Siro non lascia certo soddisfatti i tifosi. Attraverso il proprio profilo Instagram, Romelu Lukaku suona la carica e sprona la squadra a rialzare la testa.

L’attaccante belga ha postato una foto che lo ritrae grintoso e già pronto in vista della gara di domenica contro il Parma. Il calendario è molto fitto e non c’è tempo per sedersi e riflettere sulle occasioni sprecate, ma si deve guardare avanti. Lukaku è pronto e non vede l’ora che arrivi domenica, ringraziando tutto il supporto del popolo nerazzurro che non si fa mai attendere, anche nei momenti più difficili.