SOCIAL – Lukaku suona la carica e punta il mirino sul Genoa: “Forza Inter”

Obiettivo fisso sul Genoa, in attesa di concludere l’anno nel migliore dei modi. Questo il piano dell’Inter per la fine del 2019: nerazzurri concentrati sull’obiettivo rossoblù, ultimo impegno dell’anno che arriva dopo il pareggio del Franchi con la Fiorentina. A gennaio il viaggio in Serie A ripartirà dal Napoli, ma prima ci sarà l’ex Thiago Motta sulla strada della Beneamata.

Con un post pubblicato sui social, Romelu Lukaku ha espresso tutta la sua carica per il finale di 2019 dei suoi. Poche semplici parole per stimolare l’ambiente nerazzurro in vista del match di sabato, contro i rossoblù. “Forza Inter” ed una foto dall’allenamento per prepararsi in vista della gara di San Siro, inseguendo quel gol che manca dal 23 novembre e dalla sfida di Torino all’Olimpico.

Questo il post pubblicato da Lukaku su Twitter.

