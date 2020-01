Social – Il ct Mancini a Roma accoglie Salt Bae: lo scatto con la bandiera italiana

Passato da Roma per qualche ora, il famosissimo ristoratore turco Nusret Gökçe, meglio noto con il nome di Salt Bae, ha incontrato il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Come postato dallo stesso imprenditore su Instagram, i due hanno condiviso la mattinata di ieri in giro per le vie di Roma, prima che lo stesso Salt Bae prendesse un altro volo per dirigersi a Madrid.

Mancano ormai pochi mesi all’avventura dell’Italia agli Europei, con tanto entusiasmo dopo il girone a punteggio pieno superato dagli Azzurri. Il nuovo corso inaugurato da Roberto Mancini lascia davvero ben sperare, grazie all’enorme coraggio avuto dal commissario tecnico di puntare sui giovani e lasciarsi alle spalle l’incubo della mancata qualificazione al Mondiale che nell’estate del 2018 si era giocato in Russia.

Ecco lo scatto dell’allenatore con Salt Bae:



