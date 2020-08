Marotta presso la sede dell’Inter per 30 minuti: è appena arrivato Ausilio

Sono ore bollenti in casa Inter per il futuro di Antonio Conte. Di buona mattina, infatti, Beppe Marotta ha fatto il suo ingresso presso la sede interista, arrivato intorno alle 10.20 per poi lasciarla circa 30 minuti più tardi. Come riportato da gianlucadimarzio.com, invece, qualche minuto dopo è toccato al collega Piero Ausilio. Il direttore sportivo, tra le altre cose, è al centro di un interessamento da parte della Roma che lo vorrebbe come nuovo ds presso la capitale.

Insomma, entrambi i dirigenti hanno avuto dei rapidi colloqui, ma come anticipato non incontreranno direttamente Antonio Conte. Il tecnico leccese avrà un faccia a faccia direttamente con il solo presidente Steven Zhang, il quale tenterà ad ogni costo di mediare e ricucire un rapporto che sembra oramai compromesso. In basso ecco il video dell’arrivo di Beppe Marotta di pochi minuti fa, ripreso su Instagram dal giornalista Marco Barzaghi: