Social – Materazzi: “Il 5 maggio 2010 l’alba del nostro Triplete, l’inizio del vostro peggiore incubo”

Come ogni anno, il 5 maggio è una data che ingigantisce la rivalità tra tifosi interisti e juventini per via dello scudetto del 2002 soffiato dai bianconeri proprio all’ultima giornata in seguito alla sconfitta nerazzurra contro la Lazio. Dal 2010, però, il 5 maggio nel mondo Inter ha assunto una connotazione diversa, senz’altro positiva: l’inizio dei successi che portarono allo storico Triplete, dalla Coppa Italia, passando dal campionato fino alla Champions League.

Marco Materazzi, a tal proposito, sui social ha risposto a coloro che ancora oggi lo attaccano tirando in ballo la solita storiella del 5 maggio 2002, spiegando che quella data rappresenta per lui un simbolo di riscatto e presagio di un’impresa storica. Queste le sue parole su Instagram: “E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l’alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo… 5/5/2010”.