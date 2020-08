Social – Materazzi carico per Siviglia-Inter: “Non conta dove sei fisicamente, ma dove sei con il cuore!”

Marco Materazzi c’era nell’ultima finale europea giocata dall’Inter: era il 22 maggio del 2010 e la squadra di José Mourinho alzò al cielo di Madrid la Champions League conquistando il Triplete. La fede dell’ex difensore nerazzurra non è stata mai messa in dubbio, e lo ha sempre dimostrato in tutti questi anni da quando ha smesso di giocare.

Venerdì sera l’Inter torna a giocare una finale europea, a Colonia alle ore 21:00 sfiderà il Siviglia per la vittoria dell’Europa League. Materazzi – sul suo account Instagram – dimostra di essere già carico: “Non conta dove sei fisicamente, ma dove sei con il cuore! Forza ragazzi!”.

