Social – Materazzi: “La Champions come il Mondiale, non pensavo si potesse rivivere la stessa felicità”

Non poteva mancare il commento di Marco Materazzi nel giorno interamente dedicato agli interisti per l’anniversario dei 10 anni dalla vittoria della Champions League del 2010. L’ex difensore centrale dell’Inter, sul suo profilo Instagram, ha postato delle splendide immagini della notte di Madrid con al cielo quella coppa inseguita per tanti anni insieme ai propri compagni. Un’emozione, secondo Materazzi, equiparabile alla vittoria del Mondiale con l’Italia a Berlino nel 2006.

Queste le parole di Matrix: “Quattro anni prima, a Berlino, avevo pensato di non poter essere un calciatore più felice di così. Dieci anni fa, a Madrid, ho avuto la fortuna e l’onore di poterlo essere almeno un’altra volta. Sempre grazie all’Inter e a tutta la gente dell’Inter. Per sempre uno di voi”.