Social – Materazzi contro Cellino: “Vergognati! Gente così fa male non solo al calcio”

Una delle prime ed inaspettate reazioni al comunicato diffuso dall’Aiac pochi minuti fa, è arrivata sul profilo Instagram di Marco Materazzi. L’ex difensore centrale ha attaccato senza mezzi termini Massimo Cellino per aver convocato per domattina i collaboratori tecnici, i preparatori e gli osservatori facenti parte degli staff di Fabio Grosso e di Eugenio Corini, già esonerati nel corso della stagione.

Una scelta, questa, che oltre a non avere una precisa spiegazione in questo momento, va del resto contro le disposizioni del DPCM emanato lo scorso 11 marzo. Da qui, l’ira scatenata dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e riversata nel durissimo comunicato in cui ha ufficialmente denunciato il comportamento da parte del Brescia. Qui, intanto, il duro attacco di Materazzi su Instagram:”Gente così fa’ solo del male …. non solo al CALCIO !!! Vergognati ….”.