Social – Materazzi e gli altri campioni di Germania 2006 in campo per la Croce Rossa: scatta la donazione

Una raccolta fondi per aiutare la Croce Rossa e l’Italia intera in questo periodo delicato, influenzato dall’emergenza Coronavirus. Anche Marco Materazzi ha scelto di raccogliere la sfida lanciata dai suoi compagni mondiali: gli eroi di Germania 2006 scendono in campo per la beneficenza, come raccontato dall’ex nerazzurro su Instagram.

“Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per aiutare il nostro paese in emergenza per il Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!”. Questo il messaggio lanciato da Matrix su Instagram. Nel dettaglio, il post pubblicato dall’ex Inter.