Social – Materazzi omaggia Pelé: “Happy 50th World Champion!”

Sempre attivo sui social e sempre in difesa della propria squadra del cuore, l’Inter. Marco Materazzi è stato uno degli eroi dello storico Triplete resterà sempre nel cuore dei tifosi nerazzurri. L’ex difensore azzurro ha voluto fare un omaggio ad una leggenda del calcio, come Pelé. In particolare, attraverso il proprio profilo Instagram, Matrix ha ricordato l’anniversario dei 50 anni dalla vittoria del mondiale del Brasile in Messico nel 1970, in cui Pelé fu protagonista assoluto.

Quel Campionato del Mondo gli italiani se lo ricordano bene, quando in finale sfidarono proprio la Nazionale brasiliana ed O Rei siglò il gol del vantaggio. Quella partita finì 4 a 1 per i verdeoro, rendendo inutile il gol della bandiera di Roberto Boninsegna.