Social – Moses dopo la firma: “Un onore aver firmato per l’Inter, non vedo l’ora di cominciare!”

Dopo due giorni di attesa è arrivata nel pomeriggio l’ufficialità: Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno nigeriano arriva dopo l’esperienza al Fenerbahce nonostante il cartellino sia ancora del Chelsea.

E proprio con i Blues Moses ha giocato la sua miglior stagione con Antonio Conte in panchina, che ritrova a Milano. Ieri il calciatore era già a cena con tutti i compagni di squadra insieme all’altro neo acquisto Ashley Young. Attraverso il suo profilo Instagram, Moses ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “È un onore aver firmato per uno dei più grandi club del mondo e non vedo l’ora di iniziare all’Inter! L’opportunità di entrare in un club così prestigioso con una storia così incredibile è stata qualcosa che sentivo di dover prendere e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni di squadra e iniziare. Vorrei ringraziare il club e tutti i tifosi per l’incredibile benvenuto che mi hanno dato da quando sono arrivato a Milano. Darò il massimo per il club e farò tutto il possibile per aiutare a raggiungere il successo. Vorrei anche ringraziare enormemente Ali Koç, Damien Comolli e il consiglio di amministrazione, Ersun Yanal e il team di gestione, i miei compagni di squadra e tutto il Fenerbahçe. Un ringraziamento speciale anche ai tifosi che sono sempre stati eccezionali con me. Ho adorato ogni momento giocando a Istanbul e il club avrà sempre un posto speciale nel mio e nel cuore della mia famiglia. Buona fortuna per il futuro. Infine, vorrei ringraziare di cuore la mia famiglia, i miei amici e il mio team di gestione per tutto il vostro aiuto ed essere sempre con me”.