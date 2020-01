Social – Moses: “Grazie per la calorosa accoglienza. Contento per il debutto”

Prime parole in nerazzurro per Victor Moses, affidate al proprio profilo Twitter. “Grande vittoria ieri sera: grazie ai tifosi per la calorosa accoglienza. Contento per il debutto”. Queste le parole dell’esterno appena arrivato dal Fenerbahce che ha festeggiato, contro la Fiorentina, i primi minuti di campo vissuti con la maglia interista. Successo all’esordio per l’esterno ex Chelsea, pronto alla sua nuova vita da calciatore con i colori della Beneamata.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dal giocatore.

