Social – Nainggolan: “Grazie ai tifosi per il sostegno. In bocca al lupo Inter”

Il gol di Radja Nainggolan ha portato al pareggio del Cagliari e l’Inter a portare solo un punto anche, per la terza gara consecutiva dopo Atalanta e Lecce. Il centrocampista del Cagliari, in prestito proprio dal club nerazzurro, non ha esultato, ma al termine del match ha voluto anche chiedere scusa ai tifosi per il gol.

Queste le parole del post Instagram postato dal calciatore con la maglia numero 4: “ Grande prestazione da parte nostra contro una grande Inter. Mi spiace per i tifosi dell’Inter che ringrazio un’altra volta per il sostegno. Un punto buono per noi che muove la classifica. Grande ragazzi. In bocca al lupo Inter“.