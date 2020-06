Social – Napoli-Inter, Ranocchia verso una maglia da titolare. La carica sui social: “Pronti a ripartire”

Andrea Ranocchia si candida ad una maglia da titolare in vista della sfida in programma sabato sera al San Paolo tra Napoli e Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Il centrale azzurro, titolare 9 anni fa nella finale vinta contro il Palermo per 3-1, potrebbe infatti scendere in campo dal 1′ al posto di De Vrij, non al meglio e in dubbio per la partita.

Intanto l’ex capitano nerazzurro sui social manifesta tutta la sua voglia di tornare sul rettangolo verde di gioco con un post emblematico che non lascia spazio ad interpretazioni.

Ecco il post: