Social – No alla discriminazione: l’Inter rilancia il suo “BUU”

Nuovo messaggio contro la discriminazione da parte dell’Inter. Lo slogan “BUU” che simboleggia l’abbreviazione di Brothers Universally United viene rilanciato sui social da parte del club nerazzurro in un periodo complicato non solo per l’Italia ma per l’Europa intera, minacciata dal Coronavirus.

“Da sempre siamo contro ogni forma di discriminazione, che sia dentro uno stadio, per strada o in un tweet. È il motivo per cui siamo nati e lo stesso per cui, in questo momento, è ancora più importante essere #BrothersUniversallyUnited”. Questo il messaggio lanciato dall’Inter sui propri canali social, fondamentale in un momento così difficile per tutti.

