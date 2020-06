L’Inter è partita alla volta di Napoli in vista della sfida di stasera in programma al San Paolo. La società nerazzurra ha immortalato su Instagram alcuni dei protagonisti: troviamo Esposito, Lautaro, Eriksen, Borja Valero, Gagliardini, Bastoni, Candreva e Padelli. Tutti i giocatori, inoltre, indossano le nuove mascherine messe in vendita dai nerazzurri.

Ecco le immagini condivise dal profilo Instagram ufficiale dell’Inter: