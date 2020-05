Social – Proseguono gli allenamenti individuali dell’Inter: le immagini da Appiano Gentile

Nonostante sul futuro della Serie A aleggi un grande punto interrogativo, dovuto all’incertezza circa la possibile ripresa, l’Inter è al lavoro per farsi trovare pronta in caso di semaforo verde. Nell’attesa di poter tornare agli allenamenti collettivi, i calciatori stanno proseguendo il lavoro individuale in quel di Appiano Gentile.

Di seguito alcune immagini pubblicate dal club sul proprio canale Twitter ufficiale, con in allegato la gallery completa:

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!