Social – PSG ufficialmente campione in Ligue 1: Icardi festeggia il titolo

Primo campionato in bacheca per Mauro Icardi. L’ex centravanti dell’Inter, protagonista a lungo con i colori nerazzurri, con lo stop definitivo della stagione in Ligue 1 si è laureato campione di Francia con il suo Paris Saint-Germain. Primo posto in classifica congelato per il club di Maurito che ha scelto di postare su Instagram la sua gioia per la vittoria ottenuta, seppur d’ufficio. “Campeones de Francia 2020” ha scritto l’argentino, accompagnando la didascalia con diverse emoji di trionfo. Raggiante l’ex nerazzurro sui social: questi i post pubblicati da Icardi su Instagram.