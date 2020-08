Social – Riposo e sorrisi nel giorno libero dell’Inter: pranzo in riva al fiume per la squadra

Pomeriggio di relax per l’Inter di Antonio Conte, che dopo il tour de force dell’ultimo periodo si sta godendo qualche ora libera in Germania, dove si trova per la disputa della fase finale di Europa League. Quest’oggi la formazione nerazzurra ha pranzato in riva al fiume Reno, pur nell’assoluto rispetto delle normative anti-Covid diramate dalla Uefa.

Quest’oggi la squadra avrebbe dovuto svolgere una sessione d’allenamento, ma alla fine Conte ha concesso una giornata di riposo. I calciatori potranno recuperare energie in vista della semifinale con lo Shakhtar Donetsk, in programma lunedì sera. Il canale Twitter ufficiale del club ha mostrato alcune foto, dove si vedono volti sorridenti. Di seguito il post:

