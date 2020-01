Social – Enrico Ruggeri furioso: “Nell’era post-var gli scudetti te li fanno perdere così”

Altra giornata grigia per l’Inter di Antonio Conte che per la terza partita consecutiva si ferma al pareggio. Oltre al danno causato dal risultato di parità in un match a lunghi tratti dominato dalla formazione nerazzurra, anche la beffa sul finale con il cartellino rosso rimediato da Lautaro Martinez in seguito ad una sfuriata incomprensibile nei confronti di Manganiello che rischia di tenere lontano l’argentino per almeno due giornate, derby contro il Milan compreso.

A causa della bufera finale, molti tifosi interisti hanno sfogato sui social la propria rabbia per le scelte arbitrali non condivise. Tra questi, il cantante Enrico Ruggeri – noto tifoso nerazzurro – che senza troppi giri di parole ha attaccato l’arbitro su Twitter. Il suo commento: “Nell’era post-var gli scudetti te li fanno perdere così”.

