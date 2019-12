Social – Salcedo, singolare regalo di Natale a Colidio. Lui apprezza: “Molte grazie, amico”

E’ un regalino di Natale con annessa documentazione social: al tramonto del secondo decennio degli anni Duemila – tra due ragazzi che negli anni Duemila ci sono nati – funziona così. Spieghiamo: in questi minuti, Eddie Salcedo (attaccante dell’Inter attualmente in prestito al Verona, classe 2001) ha spedito la propria maglia da gioco del club veneto a Facundo Colidio, attaccante nerazzurro in prestito al Sint-Truiden. Con testimonianza social di quest’ultimo.

Colidio, infatti, ha poi pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per ringraziare l’ex compagno delle giovanili nerazzurre del presente, fatto recapitare pochi giorni prima delle festività natalizie: “Molte grazie, amico”, si legge nella storia, in sovrimpressione rispetto alla foto della maglietta numero 29 di Salcedo.

