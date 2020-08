Social – Sanchez al settimo cielo: “Voglio vincere con la maglia dell’Inter”

Con un video pubblicato sui canali social del club, Alexis Sanchez lancia un messaggio d’amore verso l’Inter e i suoi tifosi. Il cileno è diventato un giocatore nerazzurro a titolo gratuito dal Manchester United e, dopo l’ufficialità arrivata proprio in mattinata, il video suggella la trattativa.

“Sono molto contento di restare qui con voi, tifosi dell’Inter. Qui ho trovato una famiglia, uno staff, un gruppo nel quale tutti hanno voglia di vincere. C’è grande voglia di lottare, tutti insieme, per regalare qualcosa a questo club. Io ho fame e voglia: l’obiettivo è quello di dare gioia a voi tifosi. Sono qui per vincere, e sono felice di vestire ancora la maglia dell’Inter!”.

Con queste parole Sanchez lancia un chiaro messaggio: il primo obiettivo è l’Europa League, poi dall’anno prossimo non saranno più ammessi passi falsi in nessuna competizione. Vincere sarà un imperativo, con il cileno che sarà un’arma in più in attacco visto la lunga serie di infortuni che in questa stagione lo ha tenuto lontano dalla disponibilità di Conte.