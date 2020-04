Social – Sanchez e il debutto in Nazionale: “Sono passati 14 anni, ho compiuto un sogno”

Non ha assolutamente dimenticato tutta la fatica lasciata alle spalle per arrivare ad essere considerato tra i calciatori top in Europa, Alexis Sanchez. Dopo una grande carriera tra le maglie di Barcellona, Arsenal e Manchester United, il centravanti cileno è tornato in Italia – dove si era messo in luce nei primi anni con l’Udinese – per rilanciarsi all’Inter dopo una stagione negativa a Manchester. Condizionato da un brutto infortunio nel bel mezzo della stagione, l’attaccante potrebbe così non essere riscattato dal club nerazzurro.

Sui social, poche ore fa, Sanchez ha voluto ricordare proprio quell’istante in cui tutto è iniziato nel lontano 27 aprile del 2006. Il suo post su Instagram: “Il 27 aprile dell’anno 2006 ho esordito con la maglia del mio paese, il Cile. Sono passati 14 anni e tutt’ora non dimentico, mi restano solamente parole di ringraziamento a tutte quelle persone che hanno contribuito a realizzare il mio sogno. Compagni, medici, staff tecnico… grazie mille per tutto. Il Leone continua intatto”.