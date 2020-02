Social – Sanchez sconsolato su Instagram dopo il rinvio di Inter-Samp: “Niente partita oggi”

L’allarme lanciato per il Coronavirus, dopo i rinvii nella giornata di ieri relativi alle partite di Serie B e C, ha toccato anche la massima serie. Rinviata a data ancora da definire il match tra Inter e Sampdoria, in programma questa sera a San Siro. La notizia è stata diffusa nella serata di ieri dal sindaco Sala in primis e dai due club che continuano a monitorare possibili date in cui far slittare il proprio confronto. Tra i possibili protagonisti della sfida c’era Alexis Sanchez, titolare in Europa League con i nerazzurri ed alla ricerca del suo miglior momento di forma all’Inter.

Sui social il calciatore ha pubblicato alcuni scatti relativi alla mattinata di oggi, in una giornata condizionata dunque dal rinvio. “Niente partita oggi” ha scritto su Instagram con una espressione sconsolata. Questo, in particolare, il post condiviso dal cileno.