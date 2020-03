Social – Sebastian Frey mostra la sua vicinanza all’Italia: #iorestoacasa per il francese

In un momento di difficoltà simile, campagne di sensibilizzazione come quella del semplice ma immediato #iorestoacasa sembrano un’oasi nel deserto. La causa è stata sposata anche da Sebastian Frey, ex portiere di Fiorentina ed Inter, da sempre legato all’Italia: il francese, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato la sua vicinanza al popolo italiano.

“Cara ITALIA – scrive l’ex portiere interista su Instagram – purtroppo ti sei ammalata, ma sono sicuro che presto tornerai in salute grazie a l’aiuto e la comprensione del tuo popolo… Sono diventato un uomo e un calciatore grazie a te … ti devo tanto … non mollare ti sono vicino. Ti voglio bene”. Questo, nel dettaglio, il post di Frey.