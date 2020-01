Social – Sensi aiuta Brozovic a recuperare post allenamento: lo scatto diventa virale

Una Instagram Stories per certificare l’amicizia e la spensieratezza, in attesa di riprendere il cammino in campionato ripartendo da Lecce. Marcelo Brozovic e Stefano Sensi rappresentano il fulcro dell’Inter di Antonio Conte che dipende fortemente dalle loro regie e dal dinamismo che i due riescono a garantire in mezzo al campo. Dalla foto pubblicata sui social da parte del croato si vede il centrocampista ex Sassuolo impegnato in prima persona per il recupero fisico del compagno. Un’istantanea che non poteva sfuggire a Marcelo Brozovic, protagonista nell’immortalare il momento su Instagram.

Questa, nel dettaglio, l’immagine pubblicata dal croato.

