Social – Sensi scalpita sulla neve e anticipa il rientro: “Voglia di ripartire “

Grazie alla vittoria convincente dell’ultimo turno ai danni del Genoa che aveva permesso alla formazione di Antonio Conte di rimanere agganciata alla Juventus al primo posto, la squadra si era meritata ben otto giorni di riposo per via delle vacanze natalizie. L’Inter, così, tornerà al lavoro ad Appiano Gentile a partire dal 29 dicembre, per preparare subito la prima sfida del 2020 in programma il 6 gennaio contro il Napoli.

Stefano Sensi, che dopo un lungo infortunio durato oltre due mesi e condizionato da una pesante ricaduta, proprio nell’ultimo impegno del 2019 è riuscito a riassaggiare il campo per una manciata di minuti. Per preservare la propria condizione, come si può leggere sul suo profilo Instagram, già a partire da domani l’ex Sassuolo tornerà al lavoro dopo aver trascorso le sue vacanze sulla neve di Cortina. Questo il messaggio del centrocampista: “Ultimo giorno di festa poi si riparte con più voglia di prima!”.