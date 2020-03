Social – La Serie A invita i tifosi a rispettare le regole: “Tutti uniti per una sola grande squadra”

Gli appelli all’unità, alla perorazione della causa del contenimento del Coronavirus e al rispetto delle regole – l’avrete notato – sono ormai all’ordine del giorno. E, nella giornata di oggi, non si è fatto attendere neppure il video-messaggio della Lega Serie A, che – attraverso il proprio profilo Instagram – ha voluto ricordare ai tifosi di tutta Italia quale sia la priorità, in questo momento: restare a casa e permettere che l’emergenza sanitaria rientri nel minor tempo possibile.

“20 club, 1 unico solo grande team – scrive infatti il profilo ufficiale della Lega – Tutti uniti per la stessa squadra: medici, infermieri e cittadini”. Uno stop necessario, un tifo ancor più importante: per far sì che – entro alcune settimane, auspicabilmente – si possa tornare a fare il tifo per le solite venti squadre. Quelle sì, che sanciranno il vero ritorno alla normalità in un periodo – questo – che di normale non ha assolutamente nulla.

