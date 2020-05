Social – Sette anni fa l’esordio di Gabriel Barbosa: “Grazie a chi mi ha sostenuto”

26 maggio 2013, l’esordio con la maglia del Santos: tante magie in Brasile e poi l’approdo all’Inter, dove con un solo gol ha deluso le aspettative. Sette anni tra grandi prestazioni e il mancato salto di qualità: in un video Gabriel Barbosa ha ringraziato chi ha sempre creduto in lui.

“7 anni di sogni che diventano realtà, nuove conoscenze e grandi amori! Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui”, sono queste le parole che il brasiliano ha deciso di utilizzare su Twitter.

