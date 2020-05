Social – Siena-Inter, il ricordo di Maicon: “Gara difficile ma indimenticabile!”

È stato uno dei protagonisti della storica cavalcata interista nella stagione 2009/2010 e nel corso di una bella fetta di avventura con la Beneamata. Maicon Douglas ha scritto pagine indimenticabili a tinte nerazzurre ed ha trascinato l’Inter verso l’Olimpo del calcio non solo italiano ma mondiale. C’era anche lui in campo in quello storico pomeriggio del 16 maggio 2010, quando la squadra di Mourinho festeggiò a Siena la conquista dello scudetto nella stagione del Triplete.

Attraverso i profili social dell’Inter, l’ex calciatore nerazzurro ha lanciato il suo messaggio ed un ricordo speciale legato al pomeriggio di Siena. “Una partita combattuta – racconta Maicon – difficile ma indimenticabile. Il 16 maggio del 2010, Siena-Inter. È stato sicuramente il nostro secondo passo verso la conquista del Triplete. Sempre Forza Inter!”. Queste alcune delle dichiarazioni del brasiliano, raccolte dal profilo Twitter dell’Inter in questo post.

